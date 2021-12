Einbrecher kamen am Nachmittag

Bislang unbekannte Einbrecher nutzten am Mittwoch in der Zeit von 15.30 bis 17.20 Uhr die Abwesenheit der Bewohner eines Hauses am Wilseder Weg aus. Ob etwas gestohlen wurde, stehe noch nicht fest, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Gesucht werden nun Zeugen.

Täter nutzen Abwesenheit der Bewohner eines Hauses am Wilseder Weg in Paderborn aus – Polizei sucht Zeugen

Laut Polizei begaben sich die Täter durch den Garten zur Rückseite des Einfamilienhauses, hebelten dort ein Fenster auf und gelangten so in die Räume. Sie durchsuchten mehrere Schränke. Die Einbrecher flüchteten in Richtung Fischteiche, vermutet die Polizei und fragt, wer Angaben zu diesem Einbruch machen kann. „Wer hat zur Tatzeit oder danach am Wilseder Weg oder in dessen Nähe verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen?“, fordert die Polizei Zeugen auf, sich unter Tel. 05251/3060 zu melden.