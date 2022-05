Einbrecher machen in Paderborn in Kellern und Garagen Beute

Einbrecher haben am vergangenen Wochenende in Paderborn aus Kellern und Garagen mehrere Fahrräder und einen E-Scooter gestohlen.

In der Nacht von Freitag auf Samstag drangen Diebe in die Kellerräume eines Mehrparteienhauses an der Riemekestraße ein und klauten einen E-Scooter. Auch an der nahe gelegenen Erzberger Straße fiel ein Kellereinbruch auf. Hier entkamen die Täter ohne Beute.

Zwischen Freitag und Sonntag war die Fahrradgarage eines Wohnhauses an der Aldegreverstraße das Ziel von Dieben. Hier versuchten sie mehrere Fahrradschlösser zu knacken und stahlen zwei Mountainbikes.

Hinweise auf verdächtige Personen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.