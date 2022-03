Einbrecher stehlen in Elsen Schmuck und Bargeld

In der Elsener Straße Am Glockenbusch hat es am Freitagabend zwei Einbrüche gegeben und die Täter haben sich nicht mit leeren Händen davongemacht.

Täter dringen an einer Straße im Paderborner Stadtteil in zwei Häuser ein

Die Einbrecher hebelten in Abwesenheit der Bewohner an zwei Einfamilienwohnhäusern in der Straße Am Glockenbusch jeweils ein Fenster auf und gelangten so in den Wohnbereich, den sie komplett durchwühlten.

Aus einem der Häuser entwendeten die Täter Bargeld und Schmuck. Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Polizei in Paderborn unter Telefon 05251/3060 entgegen.