Einbrecher und Kennzeichen-Diebe in Paderborn unterwegs

In den vergangenen Tagen ist es an der Hohoffstraße in Paderborn zu einigen Kellereinbrüchen gekommen. Zudem wurden in der Nähe mehrere Autokennzeichen gestohlen. An der Residenzstraße in Schloß Neuhaus ist es bei einem Einbruchsversuch geblieben. Hier wurden die drei Täter von einem Zeugen bemerkt.

Wie die Polizei weiter mitteilt, verschafften sich die Einbrecher in der Hohoffstraße vermutlich in der Zeit zwischen Samstag und Montag (26. bis 28. November) Zutritt zum frei zugänglichen Keller eines Mehrfamilienhauses, brachen vier Kellerräume auf und durchsuchten diese. Aus einem der Räume stahlen sie einen Ventilator.

Unweit dieses Tatortes wurden in der Nacht zu Montag (28. November) von vier Fahrzeugen, die an der Hohoffstraße in Höhe der Hausnummer 17 geparkt waren, beide Kennzeichen abmontiert. Diese lauten PB-DU 479, PB-DB 1938, PB-AA 106 und ES2746A (Polen).

Wie in diesen beiden Fällen sucht die Polizei auch bei einem versuchten Einbruch nach Zeugen, die sich unter der Telefonnummer 05251/306-0 melden können.

Der versuchte Einbruch hat sich am Dienstagmorgen (29. November) gegen 2.15 Uhr in der Residenzstraße in Schloß Neuhaus abgespielt. Laute Geräusche ließen einen Anwohner aufwachen. Als dieser daraufhin aus dem Fenster sah, bemerkte er drei junge Männer, die sich auf der Straße aufhielten und schließlich in Richtung Elsen davongingen, als sie den Zeugen bemerkten, der das Trio wie folgt beschreibt: Alle Männer waren mittelgroß und von südländischem Aussehen. Einer hatte schwarzes lockiges Haar und trug eine braune Jacke, die beiden anderen waren dunkel gekleidet und mit einer schwarzen OP-Maske oder einem schwarzen Tuch maskiert.

Nachdem der Zeuge die Polizei informiert hatte, stellten die Beamten fest, dass die Täter vergeblich versucht hatten, die gläserne Eingangstür zu einem angrenzenden Friseursalon einzuwerfen.