Einbruch in Fahrradgeschäft: Polizei Paderborn stellt Tatverdächtige

Paderborn

Nach einem Einbruch in ein Fahrradgeschäft an der Giersstraße in Paderborn in der Nacht zu Dienstag hat die Polizei zwei Tatverdächtige ermittelt und einen Teil der entwendeten E-Bikes sichergestellt. Zur weiteren Aufklärung der Tat suchen die Ermittler noch Zeugen.