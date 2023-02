Einbruch in Jugendtreff in Paderborn-Sennelager

Paderborn-Sennelager

Einbrecher verschafften sich zwischen Freitag, 27. Januar, 19 Uhr, und Dienstag, 31. Januar, 17.30 Uhr, durch ein Fenster Zutritt in den Jugendtreff am Klosterweg in Paderborn-Sennelager. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit.