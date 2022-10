Einbruch in Netto-Markt in Paderborn-Wewer

Paderborn-Wewer

Um 5.14 Uhr wurde am Sonntagmorgen von einem Anlieferungsfahrer in Wewer bemerkt, dass in die im Netto-Markt befindliche Bäckerei eingebrochen wurde. Die Polizei konnte daraufhin feststellen, dass unbekannte Täter über das Dach in das Gebäude eingedrungen sind. Durch eine Zwischendecke waren die Täter in die Bäckerei eingestiegen, wo ein Wandtresor entwendet wurde.