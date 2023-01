Einbrüche in Paderborn und Borchen

Einbrecher sind am Donnerstag (12. Januar) in ein Einfamilienhaus in Paderborn und in ein Mehrfamilienhaus in Borchen eingedrungen. Dies meldete die Polizei am Freitag und bittet um Hinweise.

Der Einrbuch in ein Mehrfamilienhaus am Liboriberg in Paderborn geschah den Angaben zufolge zwischen 16.30 Uhr und 20.35 Uhr. Der Einbrecher durchsuchte mehrere Zimmer und flüchtete im Anschluss in unbekannte Richtung.

Der zweite Einbruch ereignete sich in Borchen. Hier verschaffte sich ein unbekannter Täter Zugang zu einem Einfamilienhaus am Mecklenburger Weg. Er durchwühlte mehrere Räume und flüchtete im Anschluss in unbekannte Richtung. Der Einbruch fand nach Angaben der Polizei am Donnerstag zwischen 17 und 18.25 Uhr statt.

Die Polizei Paderborn sucht in beiden Fällen nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können. Meldungen bitte direkt an die Polizei Paderborn: Telefon 05251/3060.