Einbrüche in Paderborner Geschäft und Bürogebäude

Unbekannte Täter sind in ein Geschäft und ein Bürogebäude in Paderborn am Wochenende eingebrochen. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden.

Am Wochenende an der Rosenstraße und der Bahnhofstraße

Von Samstag auf Sonntag hebelten die Täter laut Polizei die Eingangstür eines Geschäfts an der Rosenstraße auf. Sie brachen die Registrierkassen auf und entwendeten das Wechselgeld.

An der Bahnhofstraße gelangten die Einbrecher in ein Gebäude nahe der Gruninger Straße, in dem Büros verschiedener Institutionen angemietet sind. Vom Treppenhaus aus wurden die Türen zu den einzelnen Bürobereichen auf drei Etagen aufgebrochen, wie die Polizei am Montag weiter berichtet. Die Täter suchten offensichtlich nach Wertsachen, öffneten Schränke und Schubladen. Teilweise wurden Behältnisse aufgebrochen. Einen Tresor flexten die Einbrecher auf. Bislang ist nicht bekannt, ob die Täter Beute gemacht haben. Die Tatzeit liegt zwischen Freitag und Sonntagmittag.

Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben oder sonst sachdienliche Angaben machen können. Hinweise nimmt sie unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.