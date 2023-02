Einbruchsserie in Gartenlauben – Polizei nimmt Mann (20) aus Paderborn fest

Nachdem es in den vergangenen Wochen immer wieder zu Einbrüchen in Paderborner Gartenlauben gekommen ist, wurde nun ein Tatverdächtiger festgenommen. Ein weiterer Täter ist flüchtig. Das teilte die Polizei Paderborn am Donnerstagmorgen mit.

Wie bereits berichtet, ist in den vergangenen Wochen mehrfach in Paderborn in Gartenlauben eingebrochen worden. Zuletzt zwischen Samstag, 28. Januar, und Montag, 30. Januar, am Schützenplatz, davor von Freitag, 20. Januar, bis Sonntag, 22. Januar, in den Kleingartenanlagen am Querweg, an der Wollmarktstraße und an der Riemekestraße, dann in der Nacht zu Dienstag, 17. Januar, an der Glogauer Straße sowie von Samstag, 14. Januar, auf Sonntag, 15. Januar, an der Glogauer Straße.

Am vergangenen Mittwochmorgen, 1. Februar, wurde nach Angaben der Polizei um 6.25 Uhr eine Zeugin auf zwei Männer aufmerksam, die sich mit Taschenlampen auf dem Gelände einer Gartenlaube in der Kleingartenanlage an der Wollmarktstraße aufhielten. Die Zeugin informierte daraufhin sofort die Polizei.

Bahnverkehr kurzzeitig angehalten

Einsatzkräfte suchten umgehend den Tatort auf und führten parallel dazu Fahndungsmaßnahmen auf dem gesamten Gelände der Kleingartenanlage durch. Auch der Bahnverkehr wurde in diesem Rahmen laut Polizei kurzzeitig angehalten.

Die Beamten trafen auf zwei junge Männer, die versuchten zu flüchten, als sie die Polizei erblickten. Einer der Männer – ein 20-jähriger Paderborner – konnte jedoch festgehalten und vorläufig festgenommen werden. Der zweite Täter ist noch flüchtig.

Der 20-Jährige wurde für weitere Maßnahmen zur Polizeiwache Paderborn gebracht. In seiner polizeilichen Vernehmung gab er bereits zehn Einbrüche in Gartenlauben zu.

Während der Tatortaufnahme in der Kleingartenanlage stellten die Polizeibeamten insgesamt 18 Einbrüche in Gartenlauben fest. In einigen Fällen wurde vor der jeweiligen Parzelle Diebesgut gefunden, das die Täter zur Abholung bereitgestellt hatten. Weiterhin fanden die Einsatzkräfte verschiedenes Einbruchswerkzeug.

Insgesamt rund 100 Taten

Die Kriminalpolizei geht nach derzeitigem Stand der Ermittlungen davon aus, dass der Beschuldigte für eine Vielzahl der gemeldeten Einbrüche in die unterschiedlichen Gartenlaubenanlagen in Betracht kommt. Es handelt sich insgesamt um rund 100 Taten seit Anfang des Jahres.

Die polizeilichen Ermittlungen dazu und zum flüchtigen Mittäter dauern an. Strafanzeigen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls wurden gefertigt.