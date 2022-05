Eine Ära geht zu Ende

Trotz vorheriger, von außen eingebrachter Unruhen, so heißt es von Vereinsseite, sei die gesamte Versammlung demokratisch und sachlich verlaufen. Alle Anträge und offenen Fragen seien an diesem Abend in einem ruhigen und offenen Dialog erörtert und beseitigt worden.

Bei den Wahlen wurde der amtierende Oberst Norbert Glasmeyer von den Mitgliedern für weitere drei Jahre im Amt bestätigt. Oberstleutnant Franz-Josef Bracke stellte sich nach 30 Jahren Vorstandsarbeit nicht mehr zur Wahl. Bei der anschließenden Stichwahl wurde der amtierende Hauptmann der Westkompanie, Andreas Schirmer, mit deutlicher Mehrheit zum neuen Oberstleutnant gewählt. Geschäftsführer Jürgen Schroers, Hauptkassierer Johannes Tasche, Fähnrich Wolfgang Miks, Platzmajor Jonas Tegethoff und Hallenwart Lukas Miks wurden durch Wiederwahl in ihren Ämtern bestätigt. Der von den Jungschützen bereits im Vorfeld gewählte Jungschützenmeister Nils Lübbers wurde durch die Versammlung ebenfalls bestätigt.

Der neu gewählte Vorstand des Schützenvereins Behausen (von links): Andreas Schirmer, Wolfgang Miks, Jonas Tegethoff, Nils Lübbers, Bernd Petermeier, Lukas Miks, Jürgen Schroers, Norbert Glasmeyer und Johannes Tasche. Foto: Schützenverein Benhausen

Oberst Norbert Glasmeyer dankte ganz besonders seinem scheidenden Stellvertreter Franz-Josef Bracke, für seine unermüdliche und selbstlose Unterstützung für den Verein. An die Versammlung stellte er den Antrag ihn zum Ehrenoberstleutnant zu ernennen, welchem die Benhauser Schützen mit großer Mehrheit zustimmten. Mit dem Beifall der anwesenden Mitglieder, dem Überreichen einer Urkunde und einem Präsent, wurde er würdig verabschiedet. Eine an dem Abend durchgeführte Sammlung erbrachte 1500 Euro Spende für die „Ukraine Solidaritätshilfe“ der Europäischen Gemeinschaft Historischer Schützen.

Kompanieversammlungen

Wenige Tage nach der Jahreshauptversammlung folgten die Kompanieversammlungen der Ost- und Westkompanie. In der Ostkompanie wurde Rainer Noll in seinem Amt als Hauptmann mehrheitlich bestätigt. Ebenfalls bestätigt wurden Adjutant Meinolf Kröger, Feldwebel Andreas Knoke und Kompaniekassierer Dieter Mrugalla, sowie die Unteroffiziere Stephan Niggemann, Matthias Hanyssek, Lars Kröger, Arnd Emmighausen, Andreas Tasche und Rene Noll.

Der bisherige Unteroffizier Andre Noll wurde zum Fahnenoffizier für Stefan Knoke gewählt, der aus persönlichen Gründen nicht für eine weitere Amtszeit bereitstand. Der Hauptmann bedankte sich bei ihm für die geleistete Arbeit.

In der Westkompanie wurde mit Tobias Driller ein neuer Hauptmann gefunden. Adjutant Christian Stelte, Fahnenoffizier Marius Driller und Feldwebel Thorsten Adams, sowie die Unteroffiziere Wolfgang Diemey, Christian Halsband, Nils Frücht und Maximilian Hartmann wurden in ihren Ämtern bestätigt. Neuer Kompaniekassierer wurde Daniel Wellen. Er ersetzt Florian Wieczorek, der sich aus Zeitmangel von der aktuellen Vorstandsarbeit zurückzog. Er stellt sich aber als Unteroffizier der Kompanie zur Verfügung und wurde einstimmig in dieses Amt gewählt. Der Oberst nutzte die Gelegenheit, sich beim scheidenden Kompaniekassierer Florian Wieczorek für seine Tätigkeit im Kompanievorstand zu bedanken und überreichte ihm als Dankeschön ein Präsent.

An allen Wahlabenden bat Oberst Norbert Glasmeyer um Geduld und Vertrauen. Bedingt durch die Corona-Pandemie müssen alle zukünftigen Vorhaben und Ausrichtungen mit Bedacht angegangen werden. Man wolle Veränderungen und Neuerungen anstreben und herbeiführen, jedoch immer nur unter Berücksichtigung des Machbaren.

Weiterhin hoffe er darauf, dass nun endlich wieder Ruhe und Frieden einkehren möge. Negative Äußerungen und Berichte hätten dem Verein und somit der gesamten Ortschaft Benhausen erheblich geschadet und müssten endlich der Vergangenheit angehören.