Eine innige Beziehung zu Paderborn

Paderborn

Vor 23 Jahren hat Katharina Steinruck in Paderborn den Bambini-Lauf gewonnen, 2022 siegte sie über die 10 Kilometer in persönlicher Bestzeit – und am Ostersamstag steht sie erneut am Start: Die Mannschaftseuropameisterin und deutsche Meisterin im Marathon von 2017 hat zum Osterlauf eine innige Beziehung entwickelt.

Von Gunnar Feicht