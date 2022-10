 Eine kaputte Jugend auf Paderborns Studiobühne

Es ist dunkel und vier Gestalten in löchrigen schwarzen Fetzen treten auf die Bühne. Es sind vier Schüler, die auf der Suche sind – nach Identität, Hoffnung, Zukunft und Ehrlichkeit. Am Freitagabend führte die Studiobühne der Universität Paderborn „Als wir unsere Blockflöten verbrannten“ erstmals auf.

In dem Stück „Als wir unsere Blockflöten verbrannten“ geht es um den Generationenkonflikt. Ein Lehrer will Jugendlichen helfen, aber die sträuben sich dagegen.

Das Stück hatte vor gefüllten Rängen, einer nahezu ausverkauften Studiobühne, Premiere. Verfasst hat es der österreichische Autor Mario Wurmitzer, der bereits mehrere Preise gewonnen hat. Neben Theater- und Prosatexten schrieb er auch ein Jugendbuch („Sechszehn“) und einen Roman („Im Inneren des Klaviers“).

Sein Stück „Als wir unsere Blockflöten verbrannten“ wurde 2015 mit dem Brüder-Grimm-Preis des Landes Berlin ausgezeichnet. Es zeigt auf eine ganz eigene Weise ohne viele Erklärungen die Wirklichkeit von Jugendlichen.

Gleich zu Beginn wird das Publikum in die Stimmung des Stücks versetzt: düster, ironisch, laut und auch ein bisschen verzweifelt. Ein bisschen wie die ausgewählten Kostüme, die schwarzen, löchrigen, netzartigen Kleidungsstücke.

Vier Schüler und ein Lehrer im Clinch

Die vier Schüler sind unterschiedliche Charaktere, jeder mit vermutlich tragischer Vergangenheit und jeder mit ganz eigener Lebenseinstellung und Vorstellungen. Uneinig und gleichzeitig einig darin, dass ein Lehrer sie nicht verstehen kann und sie als Generation kaputt und verloren sind. Die Schüler verschließen sich gegen die Autorität ihrer Elterngeneration und entlarven deren Lebenslügen und empfohlenen Lebensmuster.

Der vermeintliche Hoffnungsträger ist ein Lehrer, der die Jugendlichen „verstehen“ und „retten“ will. Er sei doch Lehrer geworden, weil er nichts Besseres wusste und sich wichtig fühlen wolle. Doch die vier Schüler bleiben aggressiv, unwillig und wenig hoffnungsvoll.

Knappe Dialoge und theatralische Symbolik

Es ist ein Schauspiel mit wenig Erklärungen, wenig Geschichte und vielen Gefühlen und voll mit Platz für die (individuelle) Interpretation. Es ist gekennzeichnet von knappen Dialogen, theatralischer Symbolik und Ironie. Thematisch behandelt das Stück den unausgesprochenen Generationenkonflikt zwischen Eltern und Kindern sowie schlechten Prägungen in Form einer schweren beziehungsweise düsteren Kindheit und Jugend. Letztendlich erschwert das die Suche nach der eigenen Identität. Auch um das Selbstverständnis und die Selbstverwirklichung des Lehrers sowie seine pädagogische Aufgabe und die Beziehung zu den Schülern geht es.

Vieles bleibt auch in den Szenen ungesagt, sie wollen lieber oberflächlich bleiben. Die Gestik und Mimik der Schauspieler hingegen sind laut und ausdrucksstark. Untermalt wird die Geschichte von Bewegtbild, welches im Hintergrund läuft und kunstvoll integriert wird. Die zahlreichen Filmaufnahmen machte Marion Kunz Anfang August auf der Insel Rügen mit den Protagonisten.

Die Wochen voller Proben haben sich für das Team gelohnt, der Applaus des Publikums war laut. Mit der Uraufführung eröffnete die Studiobühne Paderborn das Wintersemester. Das Stück wurde von Sascha Löschner, dem Leiter der Studiobühne, inszeniert. Weitere Aufführungen finden am 3. und 4. November, am 1. und 3. Dezember sowie am 12. und 14. Januar 2023 statt. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr. Karten zum Preis von 12 Euro (ermäßigt acht) gibt es im Paderborner Ticketcenter (Telefon: 05251/299750) oder im Service-Center der Universität (05251/605298).