Woyzeck leidet unentwegt. Sein Leben ist eine Tortur. In der Aufführung des Paderborner Theaters quält er sich aber nur 60 Minuten.

„Woyzeck“-Inszenierung in Paderborn lässt vieles weg und holt die Existenzangst in die Gegenwart

Kann man den Klassiker, der am Anfang des sozialen Dramas in Deutschland stand, in nur einer Stunde überzeugend auf eine große Bühne bringen? Man kann.