Was aus der ehemaligen Barker-Kaserne an der Driburger Straße in den nächsten 20 Jahren werden soll, war jetzt Thema einer Diskussion vor Ort. Auf der Internetseite paderborner-konversion.de/zukunftsquartier wird der aktuelle Planungsstand vorgestellt. Für Sonntag, 18. September, ist außerdem ein Tag der offenen Tür geplant.

Foto: Jörn Hannemann