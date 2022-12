Einkaufen für Hilfsbedürftige

Paderborn

Jeden Dienstag gehen Michael und Beatrix Mauermann einkaufen und fahren danach zur Bahnhofsmission am Hauptbahnhof Paderborn. Im Häuschen am Gleis 1 geben sie einen vollen Korb ab – unter anderem mit frischer Wurst, manchmal auch Frikadellen und Käse. Neben den frischen Lebensmitteln sind im Korb auch immer langlebige Lebensmittel zu finden, wie zum Beispiel Konserven mit Verschlussöffner, Pulversuppen oder Thunfisch in der Dose.

Von Katharina Freise