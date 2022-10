Einwohnerzahl in Paderborn leicht gestiegen

Im August ist die Bevölkerungszahl in Paderborn nach Angaben der Stadtverwaltung mit einem Zuwachs von 55 Personen nach zwei Monaten mit leichten Rückgängen wieder angestiegen. Damit wohnten am 31. August 155.863 Menschen in Paderborn.

Der Abstand zum Vorjahr, dem August 2021, ist mit einem Plus von 2395 Personen weiter sehr hoch. Im Stadtgebiet stehen 129 Geburten 125 Sterbefälle gegenüber.

Nachdem die Zahl der ukrainischen Flüchtlinge in den vergangenen drei Monaten recht stabil war, sind nun wieder 45 Personen aus der Ukraine nach Paderborn gekommen. Insgesamt wohnten Ende August 1933 Menschen aus der Ukraine in Paderborn.

Nach der Kernstadt, in der 88.530 Personen ihren Hauptwohnsitz angemeldet haben, leben im größten Paderborner Stadtteil in Schloß Neuhaus 27.030 Menschen. Elsen folgt mit 16.372 Personen. Die Ortschaften Wewer (7226), Sande (5821) und Marienloh (3265) liegen im Mittelfeld. In Dahl leben 2824 Menschen, in Benhausen 2452 Menschen und in Neuenbeken 2343 Personen.