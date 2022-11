Paderborner Perspektiven: Debatte ohne Tabus führen

Paderborn

Immer wieder gab es in den vergangenen Jahren heftige Kritik an dem derzeit gültigen Einzelhandels- und Zentrenkonzept der Stadt Paderborn. Mal ging es um die in Elsen dringend gewünschte Ansiedlung eines Drogeriemarktes, mal um die mehrfach abgelehnten Erweiterungswünsche der Discounter. In anderen Fällen ging es um die Fesseln, die das Konzept Investoren und Kaufleuten anlegt.

Von Ingo Schmitz