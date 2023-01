Elsener Grundschüler gewinnen Malwettbewerb

Die Jungen und Mädchen der 3a der Dionysiusschule Elsen haben den Klassenpreis zum Adventskalender am Rathaus gewonnen. Bis in den Januar hinein zierten alle eingesendeten Bilder die Kinderbibliothek Paderborn.

Siegerehrung in der Kinderbibliothek: Die 3 a der Dionysiusschule aus Elsen mit Alexandra Kurt und Ursula Reinhard von der Dionysiusschule, Saskia Albering vom Amt für Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing der Stadt Paderborn, dem stellvertretenden Bürgermeister Martin Pantke und Anna Driller, Leiterin der Kinderbibliothek (von links).

Anna Driller, Leiterin der Kinderbibliothek und ihr Team, hatten beim Aufhängen der über 1100 Bilder einer ganz besonderen Klasse einen ebenso besonderen Platz gewidmet: Direkt über dem Eingangsbereich hingen die 22 Bilder der 3 a der Dionysiusschule aus Elsen. Denn diese wurde im vergangenen Dezember im Rahmen des Adventskalenders am Rathaus als Klasse mit der besten Klassenleistung ausgewählt. Die Siegerehrung fand am Freitag (13. Januar) in der Kinderbibliothek statt. Eingeladen waren alle 22 Gewinner-Kinder sowie zwei Lehrkräfte.

Harmonisch und doch einzigartig, so beschrieb Anna Driller die Bilder der Kinder und betonte, dass auch Bürgermeister Michael Dreier bei der Auswahl der Klasse von der tollen Gesamtleistung überzeugt war. Der stellvertretende Bürgermeister Martin Pantke, der als Vertretung für den erkrankten Michael Dreier an dem Termin teilnahm, lobte die Klasse für ihre bunten und kreativen Werke und überreichte den Kindern ihren Gewinn: einen Gutschein für eine Märchenstunde für die ganze Klasse, der mit großen Augen in Empfang genommen wurde.

Auch die Klasse 3 a hatte etwas zu überreichen. Mehrere selbstgemalte Genesungsgrüße für den erkrankten Bürgermeister Michael Dreier wurden dem stellvertretenden Bürgermeister von Kinderhänden überreicht: „Wir hoffen, es geht dir gut“ und „Ein frohes neues Jahr!“ auf bunten Zeichnungen von Blumen und Bienen waren auf den Bildern zu sehen. Dass die 3 a Talent zum Malen hat, hat die Klasse also gleich zwei Mal bewiesen.

Saskia Albering vom Amt für Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing der Stadt Paderborn und Organisatorin des Wettbewerbs lobte die Kinder und betonte: „Ihr habt nicht nur den Klassenpreis gewonnen, sondern seid auch die erste Klasse, die seit zwei Jahren für die Siegerehrung in die Kinderbibliothek eingeladen werden konnte. Ihr seid also etwas ganz Besonderes!“