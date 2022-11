Ellbogen im Gesicht: Prozess um Vorfall bei Wahlkampfauftritt von Björn Höcke

Am Rande des Wahlkampfauftritts des AfD-Politikers Björn Höcke in Paderborn wird im September 2021 eine Frau aus dem Lager der Gegendemonstranten bei Handgreiflichkeiten verletzt. Es handelt sich um die damalige Linken-Bundestagskandidatin und langjährige Gewerkschafterin Martina Schu, der mutmaßliche Täter ist der damalige Fraktionsvorsitzende der AfD im Soester Kreistag. Der Prozess gegen den 51-Jährigen vor dem Amtsgericht Paderborn gleicht einem Puzzlespiel aus unterschiedlichen Kartons.

Breiter Protest gegen Höcke-Auftritt in Paderborn: Rund 550 Teilnehmer nahmen im September 2021 an den zwei Gegendemonstrationen teil.

Der Vorfall soll sich in einer Gasse der Paderborner Innenstadt zugetragen haben, durch die Teilnehmer der Kundgebung am 15. September den Domplatz verlassen sollten. Dort bekam die 58-Jährige Linken-Politikerin, so heißt es in der Anklage gegen den Soester, einen Ellbogen ins Gesicht – was eine Schädelprellung und ein HWS-Trauma zur Folge hatte.

Der 51-Jährige, der nach eigenen Worten mittlerweile als fraktionsloses Mitglied dem Kreistag seiner Heimatstadt und auch deren Stadtrat angehört, soll eine vorsätzliche Körperverletzung begangen haben. Dies aufzuklären, sorgt für eine bemerkenswerte Verhandlung, in vielerlei Hinsicht. Denn während die Zeugen aus dem Lager der Gegendemonstranten und ein Polizist sich einhellig wenigstens an den Einsatz des linken Ellbogens des Angeklagten erinnern, geben sie auch immer wieder offen zu, diverse andere Details nicht mehr zu wissen.

Der Angeklagte und ein aktives Vorstandsmitglied des AfD-Kreisverbands Soest hingegen verfügen nach fast 14 Monaten noch immer über eine so tadellose Erinnerung an das Geschehen, dass sie dem Gericht nahezu alle Fragen punktgenau und ausführlich fast schon auf Sachverständigenniveau beantworten – irgendwann unterbricht Oberstaatsanwalt Fabian Klein den Zeugen, der mit dem Angeklagten in der Gasse unterwegs war, mit den Worten: „Wir müssen hier keine physikalischen Berechnungen anstellen.“

Verschiedene Versionen des Geschehens

Versionen des möglichen Tathergangs gibt es fast so viele wie Zeugen, plus die des Angeklagten. Der 51-Jährige will von einer Verletzung der Gegendemonstrantin nichts mitbekommen haben. In der engen Gasse sei er angerempelt und dann von hinten gepackt worden. Er habe sich umgedreht, sei gestrauchelt, habe Martina Schu hinter sich sich aufrappeln sehen. „Sie hat einem Polizisten gesagt, ich hätte sie nicht getroffen.“

Die damalige Linken-Bundestagskandidatin und langjährige Gewerkschafterin Martina Schu bei der Gegendemonstration im September 2021 in Paderborn. Foto: Jörn Hannemann

Das klingt kurios, denn die Linken-Politikerin selbst sagt als Zeugin, sie habe den Ellbogen des Angeklagten ins Gesicht bekommen, nachdem dieser sich rücklings vor ihr aufgebaut und sie zurückgedrängt habe. Sie sei nach dem Vorfall ins Krankenhaus begleitet worden, habe eine Halskrause tragen müssen und sei eine Woche krankgeschrieben worden. Die Kopfschmerzen hätten noch Monate angehalten. Ein Paderborner Polizist, der direkt dabei war, erinnert sich, der Angeklagte habe „mit nicht unerheblicher Kraft“ zugestoßen, er halte die Bewegung mit dem Ellbogen nicht für zufällig.

Widersprüchliche Aussagen

Überhaupt zeigt der Angeklagte eine gewisse Vorliebe für Widersprüche. An jenem Tag habe er ehrenamtlich im Landtag in Düsseldorf zu tun gehabt – dabei ist er nach eigenen Worten seit 30 Monaten wegen einer neurologischen Erkrankung arbeitsunfähig. Dort habe er vom Höcke-Auftritt erfahren – Paderborn sei ja nicht weit von Soest weg, deshalb sei er gleich dorthin weiter gefahren.

Er habe Martina Schu zum Zeitpunkt des Vorfalls nicht gekannt, dafür sei Paderborn von seinem Wohnort Soest zu weit weg. Er habe wegen seines Termins im Landtag nur dünne Sachen getragen, sein Sakko sei bei der Begegnung zerrissen worden. Sein Parteikollege betont hingegen, der 51-Jährige habe eine etwas dickere Tweed-Jacke getragen – ein Stoff von bekanntlich reißfester Machart. Der Angeklagte sei von Martina Schu angerempelt worden. „Das war eine Provokation“, hinterher habe sie sich als Opfer präsentiert: Der wahre Betroffene sei der Soester, aber das habe er selbst der Polizei nicht klarmachen können, „die haben mich weggeschickt.“ Und wenig erstaunlich: „Ich habe keinen Ellbogen gesehen.“

Weitere Zeugen geladen

Verteidiger Thomas Röckemann, ehemals AfD-Landtagsabgeordneter und stellvertretender Sprecher des Bezirksverbandes Detmold, regte die Einstellung des Verfahrens an, gegen die Zahlung eines Schmerzensgeldes. Das aber traf nicht auf die Gegenliebe des Oberstaatsanwaltes, der das öffentliche Interesse höher bewertete.

Zwei weitere Polizisten sollen Ende des Monats als Zeugen versuchen, mehr Licht in die Sache zu bringen.