Ellerstraße in Paderborn-Dahl gesperrt

Seit vielen Jahren saniert der Stadtentwässerungsbetrieb Paderborn (STEB) an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet seine Abwasserkanäle. Ab Dienstag, 14. Februar, beginnt eine neue Baumaßnahme in der Ellerstraße in Dahl.

Hierfür muss die Ellerstraße im Einmündungsbereich Klünersweg, aufgrund der exponierten Lage der Baustelle im Verkehrsraum, von Dienstag, 14. Februar, bis voraussichtlich Donnerstag, 16. Februar, gesperrt werden. Das hat die Stadt Paderborn mitgeteilt.

Die Arbeiten werden durch eine externe Fachfirma ausgeführt. Die Kanalsanierung erfolgt in grabenloser Bauweise, unter anderem mittels Robotertechnik und sogenanntem Schlauchrelining, sodass keine Straßenaufbrüche notwendig sind.

An den Tagen der Sanierung werden den weiteren Angaben zufolge spezielle Sanierungsfahrzeuge in der Ellerstraße eingesetzt. Verfahrensbedingt sei es erforderlich, die Sanierung in mehrere Arbeitsschritte zu unterteilen. Zwischen den einzelnen Arbeitsschritten seien teilweise Unterbrechungen notwendig, sodass es zwischendurch Zeiten geben wird, in denen die Arbeiten kurz pausieren.

Die unmittelbar von den Bauarbeiten betroffenen Anwohner werden nach Angaben der Stadt Paderborn durch den STEB zusätzlich über entsprechende Anschreiben informiert. Der STEB bittet alle Anwohner und Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die kurzzeitig entstehenden Einschränkungen. Alle am Bau Beteiligten seien bestrebt, die Einschränkungen auf einen möglichst kurzen Zeitraum zu beschränken.