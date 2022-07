Elsener holen Jubiläumsschützenfest nach

Wenn rot-gelbe Fahnen und Wimpel im Sommerwind wehen, wenn der ganze Ort in Richtung Bohlenweg marschiert, wenn Uniformen und das Messing der Blaskapellen um die Wette blitzen, wenn festlich gewandete Damen Glanz ins Festzelt bringen, dann ist in Elsen sozusagen der höchste Feiertag angebrochen.

Und diesmal war es ein ganz besonderer: Im 101. Jahr ihres Bestehens holte die Sankt-Hubertus-Schützenbruderschaft 1921 Elsen nach, was pandemiebedingt hatte verschoben werden müssen: das heiß ersehnte Schützenfest zum 100. Jubiläum.

Dem außergewöhnlichen Anlass Rechnung tragend ist ein beeindruckendes Programm zusammengestellt worden, und so hatten die neuen Majestäten ein beachtliches „Arbeitspensum“ zu absolvieren. Schützenkönig Andre Ikenmeyer dürfte seine Frau Daniela ein wenig um ihr luftiges Kleid, einen blütenbestickten Traum in Silber und Rosé, beneidet haben angesichts hochsommerlicher Temperaturen.

Dem traditionellen Sternmarsch zur Kirche folgten am Samstag die Abholung des Königspaares und des Hofstaats, nach Schützenmesse und Zapfenstreich an der Kirche und dem Ehrentanz im Festzelt heizte DJ Jens Dresselhaus den Feierwütigen bei der Summernight-Party gewaltig bis in den frühen Morgen ein. Top-Act des Abends: die nicht zuletzt aus der RTL-Show „Let’s Dance“ bekannte Michelle mit brandneuer Liveshow. Da lohnte es sich für einige nicht mehr, vor dem Vier-Uhr-Weckruf am Sonntag noch ins Bett zu gehen.

Zur Parade am Sonntagnachmittag war in den Straßen kein Durchkommen mehr, als die Hubertus-Schützen, Spielmannszüge und Abordnungen aller Nachbarvereine im festlichen Zug durch den Ort marschierten. Der ganze Festplatz und der Tanzboden im Zelt bebten dann mit der Band „Brenner“, bekannt durch die Florian-Silbereisen-Show und mehrere Fernsehauftritte. Für den Schlagzeuger der Band, Mario Enrico Oliva, übrigens ein Heimspiel, ist er als Sohn von Petra Temme vom „Schinken Willi“ doch ein waschechter „Hiesiger“.

König André Ikenmeyer und seine Frau Daniela zogen die Blicke auf sich. Foto: Klaus Gröbing

So gut besucht wie in diesem Jahr war das Schützenfest laut König André Ikenmeyer wohl lange nicht mehr. Besonders freuten sich die Schützen über eine riesige Anzahl junger Gäste, so dass man entspannt auf die nächsten 100 Jahre anstoßen konnte. Am Montag , 4. Juli, steht natürlich das Schützenfrühstück auf dem umfangreichen Programmzettel, bevor sich das Jubiläumsfest mit dem abendlichen Empfang und dem großen Schützenball seinem Ende zuneigt. Wie heißt es so schön? „An die geruhsamen Nächte mit genügend Schlaf erinnert sich später kein Mensch!“