Elsener Jecken spenden für den guten Zweck

In den vergangenen Tagen verkauften die Karnevalisten von TuRa Elsen um ihre aktuelle Prinzessin Atessa I. (Weihrauch) frisch gebackene Waffeln vor dem Rewe-Markt in Elsen, um mithilfe der Einnahmen Sachspenden für die Ausgabestelle Elsen der Tafel Paderborn zu beschaffen. Jetzt war die Übergabe.

Am Freitag (3. Februar) wurden die Sachspenden im Wert von mehr als 250 Euro, an denen sich zudem Rewe-Inhaber Daniel Saal beteiligte, an Gertrudis Rauhut von der Tafel übergeben. „Ich danke der Karnevalsabteilung von TuRa Elsen und dem Rewe-Markt Elsen herzlich für diese wichtige Unterstützung in weiterhin angespannten Zeiten, in denen wir die Hilfe sehr gut gebrauchen können“, sagte Gertrudis Rauhut.

Sachspenden nimmt die Ausgabestelle Elsen der Paderborner Tafel nach telefonischer Absprache (Gertrudis Rauhut: 0176/38239383) am Dionysius-Haus der katholischen Kirche in Elsen entgegen.

Beim Elsener Karneval steht am Samstag (4. Februar) von 17 bis 19 Uhr im Elsener Bürgerhaus der zweite Vorverkaufstermin zur bevorstehenden Karnevalssession an.

