„Elser Hude“: Sperrung ist aufgehoben

Nach viermonatiger Bauzeit hat das Kreisstraßenbauamt die Sperrung der K28 im Bereich „Elser Hude“ zwischen der Kreuzung mit der Scharmeder Straße und der Kreuzung mit der Gesselner Straße aufgehoben. Das teilte der Kreis am Freitag mit. Zwischen den Paderborner Ortsteilen Wewer und Sande war die in die Jahre gekommene Brücke über der Bahnstrecke der Deutschen Bahn saniert worden.

Für diese Arbeiten nutzte der Kreis Paderborn nach eigenen Angaben die Zeit, in der der Zugverkehr aufgrund des Brückenbaus in der Bahnhofsstraße in Paderborn ausgesetzt war. „So entstanden erhebliche Synergien, was zu einer schnelleren Umsetzung führte“, teilte der Kreis mit.

Das Bauwerk wurde saniert und die im Jahr 1980/91 gebaute und 1995 sanierte Brücke von unten neu beschichtet. Zudem wurden Schadstellen im Beton behoben.

Fahrbahn und Schutzplanken wurden auf einer Länge von 200 Metern vor und hinter der Brücke erneuert. „Die Herausforderung bei diesen Arbeiten: In der vierwöchigen Sperrzeit der Deutschen Bahn mussten alle Arbeiten im Gleisbereich und Nahe der Oberleitung abgeschlossen sein“, heißt es weiter.

Die vom Kreis beauftragte Baufirma habe teilweise zwölf Stunden am Tag und sechs Tage in der Woche gearbeitet, um die Maßnahme fristgerecht beenden zu können. Zudem wurde für mehr Sicherheit für Rad- und Fußgänger der bestehende Radweg auf drei Meter verbreitert. Bislang hatte er nur eine Breite von 1,80 Meter.