Endlich geht es wieder rund!

Tausende Menschen vergnügen sich am Eröffnungssamstag auf der Herbstlibori-Kirmes in Paderborn

Paderborn

Raupe, Riesenrad, Rummelfeeling: Tausende Besucher haben sich am Samstag bei bestem Wetter auf der Herbstlibori-Kirmes vergnügt. „Das ist seit zwei Jahren die erste richtige Kirmes in Paderborn“, sagte der stellvertretende Bürgermeister Dieter Honervogt bei der Eröffnung am Nachmittag.

Von Matthias Band