Energiekosten: Spar- und Bauverein Paderborn appelliert an die Mieter

Paderborn

Noch ist Hochsommer mit mehr als 30 Grad Außentemperaturen. Doch der Paderborner Spar- und Bauverein bereitet bereits jetzt seine Mieter vor dem Hintergrund einer unsicheren Gasversorgung auf einen harten Winter vor. In einem Brief an alle 3000 Haushalte wird ausdrücklich davor gewarnt, im Fall eines Ausfalls der Gasversorgung elektrische Heizlüfter oder Elektroheizkörper einzusetzen.

Von Ingo Schmitz