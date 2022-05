Entenfamilie irrt über die B1 in Paderborn

Wie die Polizei berichtet, irrte eine Entenmama mit ihren acht Küken auf der B1 nahe der Anschlussstelle zur A33 Paderborn-Zentrum umher. Offenbar wollte die Familie auf die andere Straßenseite, aber die hoch betonierte Fahrbahntrennung in der Straßenmitte stellte sich als unüberwindbares Hindernis heraus.

Nachdem sich gegen 9.55 Uhr mehrere Autofahrer gemeldet hatten, sammelten Polizisten und Feuerwehrmänner die Küken ein und trugen sie weit in die angrenzende Wiese. Die Entenmama flog hinterher. So ging auch dieser tierische Einsatz nach der Rinderjagd am Morgen in Salzkotten glücklich zu Ende.