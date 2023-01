Entlastung für Realschule Schloß Neuhaus kommt

Die Realschule Schloß Neuhaus platzt aus allen Nähten. Aber die Entlastung ist zumindest in Sicht. Mit dem Erweiterungsbau am Amtsweg werde im 4. Quartal begonnen, kündigte Sören Lühr am Dienstag im Bezirksausschuss Schloß Neuhaus-Sande an.

Ein Schloss ist für eine Schule eine reizvolle Umgebung. Aber irgendwann stößt die Schulleitung an Grenzen. Die Raumsituation in der Realschule Schloß Neuhaus ist angespannt.

Der Chef der städtischen Gebäudetochter GMP geht von einer Fertigstellung im 4. Quartal 2024 oder 1. Quartal 2025 aus. Der Erweiterungsbau neben der Sertürnerschule verschaffe der Realschule 2800 Quadratmeter mehr, sagte Lühr.

Dort könnten fünf Klassenräume, fünf Fachräume (für Biologie, Physik und Chemie) samt Neben- und Sammlungsräumen sowie ein Verwaltungsraum für die Unterstufe untergebracht werden. Im Gebäude wird es außerdem einen großen, teilbaren Differenzierungsraum geben. Ein Fahrradkeller wird darüber hinaus Platz für 200 Räder bieten.

Auf jeden Raum angewiesen

Die CDU-Fraktion hatte die Verwaltung um einen Sachstandsbericht gebeten. „Die Schulform Realschule wird in Paderborn weiter nachgefragt, vor allem in Schloß Neuhaus“, sagte Fraktionschef Markus Mertens. Die CDU verwies auf eine Veranstaltung Ende 2022, bei der das Schulverwaltungsamt mit Schulleiter Philipp Beil, dem Kulturamt, der Schlosspark- und Lippeseegesellschaft und Vereinen über die Raumsituation sprach. In der Diskussion, so die CDU, habe sich gezeigt, dass die Realschule „auf wirklich jeden Raum angewiesen ist“.

Die stellvertretende Leiterin des Schulverwaltungsamtes, Sabine Bauszus, erinnerte an den Zusammenhang mit dem Ende der Von-Fürstenberg-Realschule. Parallel zum Auslaufen der Schule sei 2018 die Fünfzügigkeit für die Realschule Schloß Neuhaus beschlossen worden.

Schützen- und Heimatverein helfen

Für eine Fünfzügigkeit werden 30 Klassenräume benötigt. Die Realschule verfügt laut Bauszus über 29. In einem Schlossturm hätten der Schützen- und der Heimatverein dankenswerterweise einen Raum in Doppelnutzung der Schule zur Verfügung gestellt. Wenn der Erweiterungsbau fertig sei, werde der nicht mehr benötigt. Nach dem Musterraumprogramm habe die Realschule Anspruch auf zehn Räume mit 72 Quadratmeter Größe und 20 mit 64 Quadratmeter. Tatsächlich verfüge sie aber zum Beispiel nur über sieben Räume mit einer Größe von 72 Quadratmeter.

Neben der Sertürner-Schule bekommt die Realschule Schloß Neuhaus einen Erweiterungsbau. In ihm sind fünf Klassenräume vorgesehen. Foto: Jörn Hannemann

Zahl der Realschüler soll auf bis zu 2500 steigen

Der Realschule fehlten zehn Differenzierungsräume (bislang nur fünf) und letztlich 1000 Quadratmeter, rechnete Bauszus vor. Sie verwies darauf, dass die Realschule Schloß Neuhaus so wie die Lise-Meitner-Realschule als Schule des gemeinsamen Lernens ausgesucht worden sei und so eine weitere Aufgabe auf die Leitung und Lehrkräfte zukomme. Auch wenn der Erweiterungsbau fertig ist, wird die Realschule Schloß Neuhaus mit ihren mehr als 830 Schülerinnen und Schülern wohl weiter auf Museumsräume im Marstall angewiesen sein. Die Verwaltung geht davon aus, dass die Zahl der Realschüler in Paderborn bis zum Schuljahr 2026/2027 auf gut 2500 zunehmen wird.