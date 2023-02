Nach dem Erdbeben: Helpbus hilft Paderbornern zu spenden

In Krisenzeiten evakuieren sie Menschen oder bringen Hilfsgüter von A nach B: die Mitglieder und Helfer des Vereins Helpbus. Nach dem Bereitstellen von Fahrzeugen in der Ukraine 2022 und der Organisation von Fahrten beispielsweise von Odessa aus will der Verein aktuell in der Türkei helfen.

Das Beispiel des Vereins zeigt, dass es in Krisenzeiten beispielsweise auch um Themen wie die Organisation von Hilfeleistungen und die Logistik geht. Etwa 9000 Menschen in der Ukraine habe der Verein nach eigenen Angaben ab Februar 2022 alleine in den ersten Tagen mit Reisebussen evakuiert und die Weiterfahrt in den Westen organisiert. Später habe es auch Transporte mit Waisenkindern und Hilfstransporte in Dörfer gegeben.

Zur Hilfe in der Ukraine ist nun jene für Menschen hinzugekommen, die in der Türkei vom Erdbeben betroffen sind. Auch in Paderborn sei eine große Hilfsbereitschaft zu spüren gewesen, sagen Julius Erdmann (30) und Nils Neumann (33) vom Verein Helpbus. Besonders Bürger mit türkischem Hintergrund hätten auch über diesen Verein Hilfsgüter organisiert und bereitgestellt. „Wir haben dann beispielsweise Pakete zur Sammelstelle am Flughafen Paderborn-Lippstadt gebracht“, sagt Erdmann, selbstständiger Filmemacher und Mitinitiator des Vereins. Vereinsvorstand ist Neumann, der als UX-Designer tätig ist und über Kontakte in die Reisebusbranche verfügt.

Vereinssitz ist in Köln

Der Vereinssitz ist in Köln, weil die Gruppe der Initiatoren aus Paderborner besteht, von denen zu Beginn des Ukrainekriegs viele im Rheinland lebten. 2022 hatte der Verein einen Lagerraum auf dem Gelände der Johanniter-Unfall-Hilfe angemietet.

Hier, so zeigen es Fotos, waren Helfer von vergangenem Donnerstag an zusammengekommen, um gespendete Waren zu sortieren, zu verpacken und zu transportieren. Vor allem über Instagram (@helpbus) hätten sie sich zusammengeschlossen. In einem nächsten Schritt will der Verein noch enger mit dem Flughafen zusammenarbeiten und beispielsweise Lieferungen in die Türkei organisieren. „Uns geht es auch um Nachhaltigkeit und die Frage, was nach der Akuthilfe kommt“, sagt Neumann. Kontakte gebe es auch zu Organisationen in der Türkei.

Um Geldspenden weiterleiten zu können, hat der Verein bei der Volksbank Köln-Bonn ein Konto eingerichtet: (IBAN) DE20380601864955343013, (BIC) GENODED1BRS, (Empfänger) Helpbus e.V., (Zweck) Erdbebenhilfe Syrien Türkei.