Paderborner senden Hilfsgüter in die Türkei

Das Leid der vom Erdbeben in der Türkei und in Syrien betroffenen Menschen hat dem Paderborner Unternehmer Maik Menke (38) und Fidan Malkoc (35) aus Salzkotten keine Ruhe gelassen. Gemeinsam initiierten sie eine Spendenaktion: Und so kamen nach eigenen Angaben 40 Paletten mit Hilfsgütern privater Spender zusammen. Ein Lkw bringe diese derzeit in das Krisengebiet.

„Der Lkw ist in Bulgarien und kurz vor der Grenze zur Türkei“, sagt Maik Menke. Ein Fahrer soll die Hilfsgüter im Auftrag des Vereins Stützpfeiler so nah wie möglich an das Erdbebengebiet fahren. Der Verein mit Sitz in Lengerich (Kreis Steinfurt), in dem Menke Schirmherr ist, trägt die Kosten des Transports. Die Hilfsgüter selbst stammen von privaten Spendern, überwiegend Bürgern mit türkischem Hintergrund, bestätigen Menke und Fidan Malkoc.