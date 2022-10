Erkenntnisse über die „Herzkammer des Erzbistums Paderborn“

In einem öffentlichen Vortrag in der Kaiserpfalz informieren Dompropst Monsignore Joachim Göbel und Diplom-Ingenieur Gunther Rohrberg als Bauleiter über den aktuellen Stand der Sanierung der Krypta des Paderborner Domes sowie über die Planungen zu deren Neugestaltung.

Am Dienstag, 18. Oktober, 19 bis 20.30 Uhr, erhalten Interessierte Einblicke in die Bedeutung und die Baugeschichte der Krypta des Domes. Es werden in der Vergangenheit durchgeführte Umbaumaßnahmen sowie die Planungen zur Neugestaltung der „Herzkammer des Erzbistums“ vorgestellt. Im Januar 2022 haben die Arbeiten in der Dom-Krypta begonnen, die Wiedereröffnung ist vor dem Beginn des Libori-Festes 2023 geplant.

Dompropst Monsignore Joachim Göbel bezeichnet die Krypta des Paderborner Domes als „Herzkammer des Erzbistums“ und verweist darauf, dass im Altar der Dom-Krypta in einem Ebenholzschrein die Reliquien des heiligen Liborius, dem Schutzpatron des Hohen Domes, des Erzbistums und der Stadt Paderborn, ruhen. Zudem sei die Krypta des Domes die letzte Ruhestätte der Paderborner Erzbischöfe sowie für zahlreiche Menschen ein Ort der Andacht und des Gebets.

Neugestaltung in vollem Gange

Durch die Neugestaltung wird die Krypta des Hohen Domes als besonderer Raum neu erschlossen: Einerseits durch die Realisierung eines stufenlosen Zugangs, aber vor allem dadurch, dass die Präsenz des heiligen Liborius in der Krypta hervorgehoben wird und so seine zentrale Bedeutung für das Erzbistum zum Ausdruck kommt. Darüber hinaus umfasst die Krypta-Neugestaltung die Überplanung der Krypta-Orgel, des Bodenbelags und der Beleuchtung. Beispielsweise entsteht durch den neuen Bodenbelag aus Trosselfelser Kalkstein ein „erzählender Boden“: Durch eingearbeitete Metallbänder und farblich variierende Kalksteinelemente wird der Grundriss der ehemaligen Meinwerk-Krypta dargestellt.

Die Form der Paderborner Dom-Krypta geht im Wesentlichen auf das Jahr 1100 zurück. Seitdem gab es immer wieder Phasen mit zum Teil deutlichen baulichen Eingriffen und Veränderungen. Die letzte Renovierung der Dom-Krypta liegt mittlerweile 40 Jahre zurück. Für die aktuellen Sanierungs- und Neugestaltungsarbeiten der Dom-Krypta sind Mittel in Höhe von 2,5 Millionen Euro eingeplant.