Erneut brennen mehrere Mülltonnen in Paderborn

Paderborn

In der Nacht zu Donnerstag sind in Paderborn an der Goerdelerstraße und an der Roeingstraße mehrere Mülltonnen in Brand gesetzt worden. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung und Sachbeschädigungen. In den vergangenen Wochen war es bereits im Riemekeviertel und auf dem Westfriedhof zu vergleichbaren Vorfällen gekommen.