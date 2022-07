Erneut Kellereinbrüche in Paderborn

Erneut ist der Polizei Kellereinbrüche in Paderborn gemeldet worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Mehrfamilienhaus an der Straße „Zur Schmiede“

So verschafften sich laut Polizei bislang unbekannte Täter in der Nacht zu Montag durch Aufhebeln einer rückwärtigen Tür Zugang zum Keller eines Sechsparteienhauses an der Straße „Zur Schmiede“. Hier öffneten die Täter gewaltsam fünf Kellerabteile.

Ob etwas gestohlen wurde, steht bislang nicht fest. Die Polizei sucht Zeugen. Angaben dazu nimmt die Polizei unter Tel. 05251/ 3060 entgegen.