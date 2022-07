Erneuter Lkw-Unfall an A33-Abfahrt in Paderborn-Sennelager

Paderborn

Ein umgekippter Lkw-Anhänger hat am Mittwochabend den Verkehr an der A33-Abfahrt in Paderborn-Sennelager etwa anderthalb Stunden blockiert. Wie bereits bei mehreren ähnlichen Unfällen in den vergangenen Monaten hatte der Fahrer offenbar die Betonbarrieren an der Abfahrt übersehen, die Radfahrer schützen sollen, aber auch eine Gefahrenquelle für abbiegende Fahrzeuge sind.

Von Jörn Hannemann