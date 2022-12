Unter dem Weihnachtsbaum lagen auch in diesem Jahr viele Smartphones. Sie sind hilfreich, ermöglichen Erreichbarkeit, können aber auch zum Fluch werden. Über die Gefahren für Kinder und Jugendliche klärt Jasmin Rohani in Schulen auf.

„Wenn ich in einer Klasse frage, wer schon mal von einer fremden Person angeschrieben wurde, gehen drei Viertel der Hände hoch“, erzählt die Paderbornerin. Die Medienpädagogin mit Schwerpunkt „Prävention digitale Gewalt“ beschreibt nicht nur Schülerinnen und Schülern, sondern auch Eltern und Lehrkräften in Workshops und Weiterbildungen die Mechanismen von Cybermobbing und Cybergrooming.

„Kinder und Jugendliche tragen das Handy 24 Stunden lang mit sich herum, es gibt keinen privaten Schutzraum, früher fand Mobbing auf dem Pausenhof und Spielplatz statt, heute passiert es digital“, betont die 30-Jährige. Vor den Gefahren werde in den Schulen zu wenig gewarnt, aber wenn es einen Fall von Cybermobbing gebe, sei die Aufregung groß. „In den Schulen wird kein medienpädagogischer Unterricht angeboten, höchstens sporadisch“, bedauert Rohani. Politik und Schulen hätten das Problem zwar erkennt, aber es hapere an der Umsetzung.

Eine Beleidigung und die Folgen

Rohani hat in Bielelde Interdisziplinäre Medienwissenschaften studiert, in der Mädchenberatungsstelle in Herford gearbeitet und bietet im Juvenium in Düsseldorf Seminare für angehende „Kinder- und Jugendcoaches“ an. Sie will Cybermobbing und Cybergrooming vorbeugen, nicht Schäden reparieren. Cybermobbing, also das Mobbing über digitale Netzwerke wie TikTok, Snapchat, Instagram oder Tellonym, sei dauerhaft und etwas anderes als ein einmaliger, kurzer Streit. Eine Beleidigung wie „Du bist voll fett!“ könne zum Auslöser werden, zum Täter gesellten sich oft Mitläufer und Zuschauer, erläutert Rohani. „Hassgruppen“ auf Whatsapp könnten den Druck auf das Opfer erhöhen, das sich machtlos und ausgeliefert vorkomme, während der Täter das Gefühlt genieße, Macht über jemand anderen ausüben zu können.

Jasmin Rohani geht mit ihrem Medienkoffer in die Schulen und beschreibt die rasante Entwicklung bis zum heutigen Smartphone als Alleskönner. Foto: Dietmar Kemper

Die Medienpädagogin macht Kindern und Jugendlichen deutlich, dass sie sich wehren können. „Denjenigen, der mich ärgert, kann ich blockieren und auf sozialen Netzwerken melden“, betont sie und ergänzt: „Mobbing ist nicht strafbar, aber ich kann Beleidigung, Bedrohung oder Nötigung anzeigen.“ Beweise sollten in Form von Screenshots gesichert werden. Rohani rät Mädchen und Jungen dazu, sich an Schulsozialarbeiter oder an Vertrauenslehrer zu wenden. Sie weiß: Kinder weihten oft ihre Eltern nicht ein, weil sie fürchteten, dass ihnen das Handy weggenommen werde.

Sexuelle Annäherung über Social Media

Eine unrühmliche Weiterentwicklung des Cybermobbins ist das Cybergrooming. „Das ist die sexuelle Annäherung von Erwachsenen an Minderjährige über das Internet, mit dem Ziel, das Opfer irgendwann zu treffen“, erläutert Rohani. Mit Komplimenten („Du tanzt aber toll“) werde zum Beispiel in den Kommentarspalten von TikTok Kontakt zu Opfern aufgenommen und dann versucht, das Gespräch in private Räume von Messengerdiensten zu lenken und über WhatsApp Telefonnummern auszutauschen.

Der Täter behaupte, er sei gleich alt, frage, was das Opfer gerade anhabe und ob es nicht die Webcam einschalten könne. Seine Webcam sei gerade kaputt, „bedauert“ er. „Bekommt er dann zum Beispiel Oben-ohne-Fotos, will er mehr davon haben“, schildert Rohani die Masche: „Wenn sich das Opfer weigert, droht er es mit Bildern an Eltern und Freunde zu erpressen.“

In den Klassen fragt die Medienpädagogin, ob die Schülerinnen und Schüler ihr Tiktok-Profil auf öffentlich oder privat gestellt haben. Das nicht ohne Grund: „Bei der Erstanmeldung ist das Profil in den Grundeinstellungen öffentlich. Man muss es erst manuell umstellen.“

Täter nutzen Wunsch nach Selbstdarstellung aus

Videoportale wie Tiktok leben von der Selbstdarstellung der Nutzer nach dem Motto „Guckt mal, was ich kann“. Je mehr Likes sie bekommen, desto besser fühlen sie sich. Und diese Schwachstelle nutzen Täter für sich aus. Der Leidensdruck bei den Opfern kann so stark steigen, dass sie sich das Leben nehmen – so wie die Kanadierin Amanda Todd, nachdem ein Niederländer von ihr Oben-ohne-Fotos veröffentlicht hatte.

In Selfie-Workshops warnt Rohani Mädchen davor, Bilder im Minirock zu posten oder durch die Fotos zu erkennen zu geben, wo das Haus steht, in dem sie entstanden. Sie macht auch deutlich, wie der Einsatz von Filtern die Realität verzerrt: „Jugendliche wachsen mit perfekten Gesichtern ohne Pickel auf den Bildern auf. Was macht das mit ihnen? “

Mit dem Medienkoffer in die Klasse

Wenn die Expertin in Klassen geht, hat sie ihren Medienkoffer dabei. Dessen Inhalt demonstriert die Entwicklung vom Buch über die Schallplatte, den Walkman und Farbfilm bis zum Alleskönner Smarphone. Sie zeigt kurze Filme über das Cybermobbing, weist auf Beratungsstellen wie Lilith oder „Die Lobby“ der Caritas hin. In der Klasse ist immer auch eine Lehrkraft anwesend, die Mädchen oder Jungen auffangen, die aufgrund von Cybermobbing zu weinen beginnen. Schulen aller Schulformen können Rohani buchen ([email protected], www.medienfuchs.net).

Warum Aufklärung gerade in den Klassen wichtig ist, liegt für Rohani auf der Hand: „Man kann alle Kinder nur an einem Ort erreichen, in der Schule.“