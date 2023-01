Erprobungsradweg: Stadt Paderborn legt erste Ergebnisse vor

Paderborn

Erste Ergebnisse der Evaluation zum Erprobungsradweg an der Detmolder Straße in Paderborn gibt die Stadt bekannt. Mit Informationen zu den Verkehrszählungen sowie zu einer Online-Befragung beschäftigen sich die Mitglieder des Ausschusses für Umwelt, Klima und Mobilität an diesem Dienstag. Ausreißer bei den Verkehrsstärken gibt es offenbar nicht.