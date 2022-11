Erster Bauabschnitt des Paderborner Busbahnhofs ist fertig 

Der Neubau der Zentralen Omnibus Haltestelle (ZOH) an der Westernmauer schreitet voran: Bussteig A wurde in diesem Jahr in Betrieb genommen. Auch die Arbeiten an Bussteig C sind abgeschlossen. Bussteig B soll 2023 in Betrieb genommen werden.

Foto: Stadt Paderborn