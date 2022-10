Paderborn Dolphins tragen sich ins Goldene Buch ein

Paderborns Bürgermeister Michael Dreier hat nach dem Aufstieg der Paderborn Dolphins in die German Football League 1 (GFL 1) Nord die Mannschaft zu einer Feierstunde ins Rathaus eingeladen. Die gesamte Aufstiegsmannschaft hat sich bei der Gelegenheit auch ins Goldene Buch der Stadt Paderborn eingetragen.

Bürgermeister Michael Dreier (vorne links), Dolphins Präsident David Schmidtmann (vorne mittig) und der Vorsitzende der CDU-Fraktion Markus Mertens (vorne rechts) freuen sich gemeinsam mit dem Vorstand, dem Trainerteam und den Kapitänen der Paderborn Dolphins über die Eintragung der Aufstiegsmannschaft in das Goldene Buch der Stadt Paderborn.

„Eine grandiose Leistung, auf die wir mit großem Stolz blicken“, würdigte Michael Dreier bei dem offiziellen Empfang im großen Saal des historischen Rathauses die Mannschaftsleistung.

Der Einladung des Bürgermeisters folgten, wie die Stadt mitteilte, 85 Gäste – darunter allein 60 Spieler der Dolphins. Neben Repräsentanten der Stadt und des Landes Nordrhein-Westfalen waren auch Vertreter der großen Sportvereine und Sponsoren gekommen, um dem Team des AFC Paderborn Dolphins ihre Glückwünsche auszusprechen. „Paderborn ist schon seit vielen Jahren ein Aushängeschild des American Football in Deutschland“, unterstrich Michael Dreier, „und es ist für unsere Stadt immer wieder etwas Besonderes, den Spitzenvereinen Danke sagen zu dürfen“.

Für den Kreissportbund Paderborn ergriff Präsident Diethelm Krause das Wort und berichtete unter anderem von der besonderen Atmosphäre während der Heimspiele der Dolphins: „Ein wirklich tolles Erlebnis. In der nächsten Saison werde ich mir hoffentlich wieder das eine oder andere Spiel ansehen können“, so Krause. Im Relegationsrückspiel zählte der Verein rund 2200 Fans im Hermann-Löns-Stadion.

Der Vorsitzende des Sportausschusses im Landtag NRW, Bernhard Hoppe-Biermeyer, Markus Mertens, Vorsitzender des Ausschusses für Sport und Freizeit in Paderborn, sowie Mathias Hornberger, der Vorsitzende des Stadtsportverbandes, hoben das starke Engagement des Vereins im Bereich der Jugendarbeit hervor. Hornberger bezeichnete das American-Football-Team als großes Vorbild und rief auf: „Macht weiter so!“

Der Einladung des Bürgermeisters folgten 85 Gäste, darunter allein 60 Spieler der Dolphins. Foto: Anna-Marina Vogt/Stadt Paderborn

Die German Football League 1 ist die erste Bundesliga für American Football der Herren in Deutschland. Beginnen wird die nächste GFL-Saison am 20. Mai 2023, worauf sich der gesamte Verein laut Präsident David Schmidtmann bereits sehr freut. Schmidtmann bedankte sich beim Bürgermeister für diesen gelungenen Empfang und den Eintrag in das Goldene Buch.