Erstmals Pflege-Auszubildende an der LWL-Klinik Paderborn

Ein besonderer Tag für die LWL-Klinik Paderborn: Am Dienstag, 4. Oktober, haben die ersten zehn Auszubildenden zur Pflegefachfrau ihre Ausbildung in der Klinik begonnen. Es sind die ersten eigenen pflegerischen Auszubildenden des Krankenhauses für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik an der Agathastraße.

Bereits am Freitag vor dem Start der Ausbildung begrüßte Pflegepädagogin Anika Malkus die zehn weiblichen Auszubildenden. Ihre dreijährige Ausbildung beginnen sie mit einem schulischen Block an der Schule für Pflege und Gesundheit des Brüderkrankenhauses in Paderborn. Im November startet dann der erste Praxiseinsatz in der zum Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) gehörenden Klinik.

Auch externe Einsätze sind geplant

Im Laufe der Ausbildung werden die Auszubildenden Bereiche wie die Gerontopsychiatrie, Suchtmedizin und Akutpsychiatrie kennenlernen. Auch externe Einsätze in somatischen Krankenhäusern sind genauso geplant wie in Langzeit- und ambulanter Pflege. Dies ist durch die neue generalistische Ausbildung festgelegt.



„Ursprünglich war vorgesehen, nur acht Ausbildungsplätze anzubieten“, weiß Pflegepädagogin Anika Malkus. Da es aber so viele gute Bewerbungen gegeben habe, habe man sich für die Einstellung von zwei weiteren Auszubildenden entschieden. „Insbesondere freut es uns, dass die Auszubildenden allesamt Vorerfahrungen im Pflegebereich haben. Unter anderem durch mehrwöchige Praktika oder die Absolvierung eines Freiwilligen Sozialen Jahres, einige von ihnen auch in unserer Klinik“, erklärt Stefan Klees, stellvertretender Pflegedirektor des LWL-Krankenhauses.

Auszubildende sind auch Botschafterinnen

Klees begrüßte die „Pionierinnen“ an ihrem ersten Tag in der Klinik und betonte, dass die Auszubildenden „auch Botschafterinnen sein werden. Botschafterinnen, um den tollen Beruf der Pflegefachkraft, der häufig zu Unrecht negativ dargestellt wird, zu repräsentieren. Botschafterinnen, um zur Entstigmatisierung von psychisch kranken Menschen und der Psychiatrie beizutragen.“



Sich erstmals dazu entschieden, selbst auszubilden, hat sich die Pflegedirektion gleich aus mehreren Gründen. „Wir hatten zunehmend Anfragen von jungen Menschen aus Paderborn und dem unmittelbaren Umland, ob es möglich sei, eine Ausbildung zur Pflegefachperson auch direkt in einer psychiatrischen Klinik zu absolvieren“, erklärt Klees. „Die neue generalistische Ausbildung ermöglicht dies nun in Kooperation mit einer Pflegeschule. Außerdem können mehrere Praxiseinsätze in der Psychiatrie absolviert werden. Und wir selbst sind Ausbildungsträger“, weiß Pflegedirektorin Monika Seewald.

Sie freut sich mit Anika Malkus eine Pflegepädagogin für ihr Team gewonnen zu haben, die die Ausbildung zusammen mit den Praxisanleitern koordiniert und fachlich begleitet. „Hierzu ist im Vorfeld ein detailliertes Konzept entwickelt worden, welches eine gute praktische Ausbildung sicherstellt“, betont Seewald. Und der Ausbildungsjahrgang 2022 soll nicht der einzige bleiben. Im Oktober 2023 soll direkt der zweite Jahrgang starten. Dann in Zusammenarbeit mit dem St. Vincenz-Campus für Gesundheitsfachberufe.



Informationen und die Möglichkeit zur Bewerbung gibt es unter https://www.lwl-klinik-paderborn.de/de/Ausbildung/.