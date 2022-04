Auch dieses Mal werden bei der Lesung gleich zwei Bücher präsentiert, in denen die schönsten Texte von Erwin Grosche vereint sind. In seinem neuen Buch „Grosches Gedanken“ (Lektora Verlag) können die Leser und Zuhörer alles nacherleben, was dem Paderborner Kulturpreisträger seit Anfang der Coronazeit bis zum heutigen Tage in seiner Heimatstadt Paderborn auf- und eingefallen ist. Begleitet werden Grosches Texte von den Fotos von Kalle Noltenhans – viele werden erstaunt sein, an was in diesen aufregenden Tagen in mehr als 100 Kolumnen erinnert wird.

Gleichzeitig erscheint im Berliner Verlag „Akademie der Abenteuer“ ein neues Kinderbuch von Erwin Grosche: „Das ist nicht so, das ist ganz anders“ mit Geschichten und Gedichten für Kinder. Zu Grosches lustigen und einfühlsamen Texten schuf der Kölner Künstler Hans Christian Rüngeler mehr als 100 zauberhafte Holzschnitte. Die Künstler werden an diesem Abend anwesend sein und Kostproben aus ihren Werken vorstellen.

Karten zum Preis von fünf Euro sind ab sofort im Stadtmuseum erhältlich. Es gelten die aktuellen Corona-Regelungen. Informationen zum barrierefreien Museum gibt es auch unter Telefon 05251/8811247 sowie auf der Internetseite www.paderborn.de/stadtmuseum.