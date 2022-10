Erzbischof em. Hans-Josef Becker – ein Abschied mit Erleichterung

Gesundheitlich angeschlagen hat Becker bereits mitteilen lassen, dass er bei der Verabschiedung für persönliche Worte mit einzelnen Gästen nicht zu Verfügung stehen wird.

Sein Abschied vom Amt dürfte für den 66. Bischof und den vierten Erzbischof von Paderborn eine Erleichterung sein. Bis ein Nachfolger gefunden ist, wird es voraussichtlich bis Mitte 2023 dauern. Mehr als 400 geladene Gäste werden am Sonntag zu den Feierlichkeiten im Dom und zum anschließenden Empfang im Paderborner Schützenhof erwartet.

Wie beliebt Hans-Josef Becker in weiten Teilen der Bevölkerung ist, zeigt sich auch an diesem Sonntag unter anderem durch seine enge Verbundenheit zum Paderborner-Bürger-Schützenverein. Oberst Thomas Spieker bittet alle Schützenbrüder um Teilnahme an der feierlichen Verabschiedung des Erzbischofs. Die Schützen des PBSV sammeln sich zum Ehrenspalier um 16.15 Uhr vor dem Paradiesportal in Uniform mit Orden und Ehrenzeichen. Aufgrund der weiter steigenden Corona-Zahlen wird der PBSV allerdings auf Bitten des Erzbistums auf den geplanten Ehrendienst im Dom verzichten.

Abschluss der Feierlichkeiten wird am Sonntagabend ein Zapfenstreich sein, der zu Ehren des emeritierten Erzbischofs abgehalten wird.