Paderborn

Die Bank für Kirche und Caritas hat ihr 50-jähriges Bestehen gefeiert. Mit 250 Gästen wurde dieses Ereignis im Paderborner Schützenhof gewürdigt. In seinem Grußwort berichtete der Aufsichtsratsvorsitzende Dr. Georg Rüter stolz, dass das Institut von Beginn an auf den Dreiklang Bank – Kirche – Caritas baut. Dies werde auch immer so bleiben, betonte er.