Paderborn

An seinen neuen Status „Erzbischof emeritus“ mochte sich Hans-Josef Becker bei seiner Verabschiedungsfeier im Paderborner Schützenhof noch nicht so richtig gewöhnen. Nachdem er mehrfach so angesprochen worden war, ergriff er am Sonntagabend das Mikro und fragte scherzhaft: „Ist das ein Adelstitel?“

Von Ingo Schmitz