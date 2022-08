Erzbischöflicher Stuhl fördert Projekte mit 1,5 Millionen Euro

Dazu gehören auch das „IMAD-Festival“ in Paderborn, das am 9. September beginnt und sich der geistlichen Musik widmet, und das Caritas-Haus der (Selbst-)Hilfe für Beratung und Inklusion in Finnentrop.

Der sogenannte Erzbischöfliche Stuhl stellte am Dienstag seinen Finanzbericht vor. Demnach flossen 1,5 Millionen Euro in Förderprojekte. Das Geld stammt nicht aus Kirchensteuereinnahmen – über deren Verwendung informiert das Erzbistum in einem separaten Finanzbericht, der in vier Wochen vorgestellt werden soll. Der Erzbischöfliche Stuhl ist dem Erzbischof der 1,4 Millionen Katholiken zugeordnet, der daraus zum Beispiel kurzfristig die Hilfe für ukrainische Flüchtlinge bestreiten kann. Die sieben Stiftungen stellen unter anderem den Betrieb der Theologischen Fakultät Paderborn und der Erzbischöflichen akademischen Bibliothek sicher, zu den weiteren Daueraufgaben zählt die Unterstützung der Mädchenkantorei am Paderborner Dom. Dafür wurden 2021 gut 143.000 Euro aufgewendet.

„Die Fördertätigkeit hat im vergangenen Jahr wie versprochen weiter Fahrt aufgenommen“, sagte der Geschäftsführer des Erzbischöflichen Stuhls, Andreas Kröger: „Zwar können wir nicht alle Anliegen erfüllen, aber dort, wo wir Starthilfe leisten oder besondere Maßnahmen ermöglichen können, setzen wir gerne gezielt Mittel ein.“

Laut Finanzbericht verfügten die sieben Stiftungen über ein Eigenkapital von 2,6 Milliarden Euro. Sie erzielten Erträge von 14,5 Millionen Euro, denen Aufwendungen, zum Beispiel für die Mitarbeiter der Theologischen Fakultät, von 7,4 Millionen Euro gegenüberstanden. 2022 fördert der Erzbischöfliche Stuhl die Entwicklung eines Konzepts für ambulante Pflege. Dadurch sollen Menschen in die Lage versetzt werden, Angehörige besser zu versorgen.