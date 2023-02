Erzbistum Paderborn: Spendensammlung in allen Kirchengemeinden für Erdbebenopfer

Das Erzbistum Paderborn ruft seine rund 600 katholischen Kirchengemeinden zu einer Sonderkollekte für die Opfer des Erdbebens in der Türkei und in Syrien auf. Mit der Spendensammlung in den Gottesdiensten am 4. und 5. März sollen weitere Hilfsmaßnahmen in den betroffenen Regionen unterstützt werden, wie das Erzbistum am Donnerstag erklärte.

Sonderkollekte in Gottesdiensten am 4. und 5. März

Adana (Türkei) am 7. Februar: Mitglieder eines Rettungsteams suchen nach Menschen in einem zerstörten Gebäude.

Die Erzdiözese hatte unmittelbar nach dem Erdbeben aus seinem Katastrophenfonds eine erste Nothilfe in Höhe von 50.000 Euro für Menschen in Syrien geleistet. Der Erlös der Sonderkollekte am zweiten Fastensonntag wird katholischen Hilfsorganisationen wie Caritas International zur Verfügung gestellt, wie es hieß.

Das Erzbistum folgt damit einem Aufruf der Deutschen Bischofskonferenz. Durch das Erdbeben in der Türkei und in Syrien am 6. Februar seien unzählige Opfer zu beklagen, sagte Diözesanadministrator Monsignore Michael Bredeck als aktueller Leiter des Erzbistums Paderborn. Die Zerstörung sei unüberschaubar und bisher nicht zu beziffern. „Durch unser Gebet sind wir mit den notleidenden Menschen verbunden“, erklärte der leitende Theologe und betonte: „In dieser Not auch einen konkreten finanziellen Unterstützungsbeitrag zu leisten, ist unsere Verpflichtung.“

Anfang Februar hatten zwei schwere Erdbeben die Grenzregion Syriens und der Türkei erschüttert. Zehntausende Menschen kamen ums Leben, Hunderttausende wurden verletzt.