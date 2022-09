Erzbistum Paderborn: durchwachsenes Finanzergebnis für 2021

Paderborn

Der Jahresüberschuss des Erzbistums Paderborn ist in der Corona-Pandemie deutlich geschrumpft. Im Jahr 2021 lag der Jahresüberschuss in Höhe von 24 Millionen Euro um 36 Prozent unter dem Vorjahresergebnis (38 Millionen Euro), wie das Erzbistum am Mittwoch in Paderborn mitteilte.

Von epd