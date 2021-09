Erzbistum Paderborn fordert zur Teilnahme am Klimastreik auf

Als Kirchen insgesamt und auch als einzelne Christinnen und Christen sind wir aufgerufen, aus dem Glauben heraus für die Bewahrung der Schöpfung aufzustehen.“ Das Erzbistum habe 2020 Klimaschutz als strategisches Ziel verankert.

Auch andere katholische Bistümer, evangelische Landeskirchen und kirchliche Organisationen haben bereits zur Teilnahme am weltweiten Klimastreik aufgerufen, den die Klimaschutzorganisation Fridays for Future für diesen Freitag ausgerufen hatte. Die ökumenische Initiative „Christians for Future“ übergab vergangene Woche an Kirchenvertreter in 30 Orten in Deutschland ein Zwölf-Punkte-Papier, in dem sie auch mehr Einsatz der Kirchen für den Klimaschutz fordert.