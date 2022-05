Erzbistum Paderborn lädt zur Kinderwallfahrt ein

Paderborn

Zur 14. Kinderwallfahrt lädt das Erzbistum Paderborn am Sonntag nach Pfingsten (12. Juni) ein. Nach dem Gottesdienst mit dem Paderborner Erzbischof Hans-Josef Becker um 10.30 Uhr auf dem Schützenplatz in Paderborn startet ein buntes Programm mit Livemusik, Spielen und weiteren Kreativangeboten, wie die Erzdiözese am Freitag mitteilte.

Von KNA