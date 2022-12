Erzbistum Paderborn: Missbrauchs-Kommission wertet erste Antworten aus

Paderborn

Die Kommission zur Aufarbeitung von sexuellem Missbrauch im Erzbistum Paderborn will auch die Amtszeit des im Oktober verabschiedeten Erzbischofs Hans-Josef Becker in den Blick nehmen. Die inzwischen vollständig besetzte Aufarbeitungskommission habe die Erstellung einer kirchenhistorischen Studie durch die Universität Paderborn auch für die Amtszeit des jüngst verabschiedeten Erzbischofs in die Wege geleitet, teilte die Kommission mit.

Von epd