Erzbistum Paderborn: Podiumsdiskussion über queere Menschen und Missbrauch in der Kirche

Das Erzbistum Paderborn lädt zu einer Podiumsdiskussion über die Situation queerer Menschen in der Kirche ein. Zudem solle es am Donnerstag, 10. Februar, von 19.30 bis 21 Uhr um das Thema Missbrauch gehen, wie die Erzdiözese mitteilte.

Die Veranstaltung wird am 10. Februar via Livestream übertragen – Fragen können zuvor gemailt werden

Als Gesprächspartner der über den bistumseigenen Vimeo-Kanal übertragenen Veranstaltung stünden die Leiter der Bereiche Pastorale Dienste und Pastorales Personal, Michael Bredeck und Thomas Dornseifer, zur Verfügung. Über die E-Mail-Adresse fragen@erzbistum-paderborn.de könnten vorab Anliegen eingereicht werden.

Generalvikar Alfons Hardt sprach von der Notwendigkeit, Veränderungen in der Kirche voranzutreiben. "Zusammen mit Erzbischof Becker will ich mich weiter dafür einsetzen, beständige Lösungen für ein neues Miteinander in der katholischen Kirche und im Erzbistum Paderborn zu finden", erklärte er. "Vor allem um der in der Kirche engagierten Menschen Willen, die im Moment nur wenig Positives in ihrer Kirche erleben, müssen wir endlich Erneuerungen herbeiführen."

Dabei ist nach den Worten des Verwaltungschefs aber Sachlichkeit gefordert, die allerdings wegen der vielen Emotionen verständlicherweise schwer falle. "Erzbischof Becker und ich halten es für dringend erforderlich, dass wir mit Verstand und Umsicht die Aufgaben erledigen, die sich auf den verschiedenen kirchlichen Ebenen stellen. Sonst endet das womöglich in einem immer größer werdenden Chaos mit weiteren Enttäuschungen und Frustrationen."

„ Nur der offene und ehrliche Austausch hilft. “ Alfons Hardt

In einem offenen Diskurs sollten aber alle aussprechen, was sie denken und fühlen. "Nur der offene und ehrliche Austausch hilft, Krisen durchzustehen und dann hoffentlich förderlich überwinden zu können." Vergangene Woche hatten sich rund 125 Mitarbeitende und Mitglieder der katholischen Kirche im Rahmen der Initiative #OutInChurch öffentlich als queer geoutet, also etwa als homosexuell oder transgender. Sie fordern unter anderem eine Überarbeitung der arbeitsrechtlichen Bestimmungen, damit Mitarbeitende keine Kündigung fürchten müssten.

Das Podium am Donnerstag, 10. Februar, von 19.30 bis 21.00 Uhr wird im Live-Stream über den bistumseigenen Vimeo-Kanal übertragen und ist kurz vor Beginn über den Link https://ihrevent.live/infoveranstaltung/ erreichbar. Fragen und Anliegen können vorab per Mail an fragen@erzbistum-paderborn.de eingereicht werden.